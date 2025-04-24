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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı

Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili, Muhammet İkbal Arslan  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı Fotoğraf: Danylo Antoniuk/AA

Kiev/Cenevre

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece Kiev'e hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Kentin 13 farklı noktasında arama kurtarma çalışmaları yapıldığı kaydedilen açıklamada, Sviyatoşin ilçesinde bir binanın enkazı altına kalan insanları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun başkente İHA ile güdümlü ve balistik füzeleri kullanarak saldırı yaptığı bilgisi paylaşıldı.

BM, Rus ordusunun Kiev'e yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, dün gece Rusya ordusunun Kiev ve çevresindeki yerleşim alanlarına düzenlediği büyük çaplı saldırının, uluslararası insani hukukun bir başka korkunç ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlk raporlara göre en az 9 kişi öldü, birkaç çocuk ve hamile bir kadın da dahil 70'ten fazla kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların evlere, iş yerlerine ve kamusal altyapıya büyük zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, acil durum ekipleri enkazın ortasında arama ve kurtarma operasyonlarına devam ettikçe can kaybının artmasının beklendiğine işaret edildi.

Sivillerin asla hedef olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden "anlamsız güç kullanımının" durdurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Schmale, sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya düzenlenen saldırılar nedeniyle Güney Afrika ziyaretini yarıda kesecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle başkent Kiev'de 9 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Zelenskiy, ülke genelinde 80'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusların, balistik füzeler dahil farklı türden yaklaşık 70 füze ve 150 İHA ile saldırı yaptığını ifade eden Zelenskiy, "Maalesef çok fazla yıkım var. Binaların enkazının kaldırılması için kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugün resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, burada Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelerek barış yönünde sarf ettiği çabalar hakkında kendisine bilgi vereceğini belirtti.

Volodimir Zekenskiy açıklamasında, "Bu ziyaret programının bir kısmını iptal ediyorum ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra derhal Ukrayna'ya döneceğim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın Güney Afrika'daki temasları sürdüreceğini söyledi.

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