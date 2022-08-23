Ukrayna: Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırıları önledi
Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırılarının Ukrayna ordusunca önlendiği bildirildi.
Kiev, Moskova
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatteki çatışmalara ve Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Bahmut istikametinde saldırı girişiminde bulunan Rus güçler başarısız oldu ve geri çekildi.
Avdeevka yönünde de Rus güçlerin tank, top ve füze kullanarak yaptıkları saldırı girişimi Ukrayna ordusunca önlendi.
45 bin 550 Rus askeri etkisiz hale getirildi
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında Rus ordusunun, çoğunluğu Donetsk bölgesinde olmak üzere 150 askerini kaybettiği belirtildi.
24 Şubat-23 Ağustos döneminde, Ukrayna'da toplam 45 bin 550 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 234 uçak, 198 helikopter, bin 921 tank, 4 bin 238 zırhlı araç, bin 33 top, 266 roketatar ve 146 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.
Rus güçlerinin 3 bin 150 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 817 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 196 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.
Rusya'nın saldırılarında 374 çocuk hayatını kaybetti
Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklarla ilgili bilgileri paylaştı.
Buna göre, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan 23 Ağustos'a 374 çocuk yaşamını yitirirken, 723 çocuk da yaralandı.
Rusya: Ukrayna'da güçlerimiz Mıkolayiv bölgesinin idari sınırlarına ulaştı
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus güçlerinin Herson ve Mıkolayiv bölgelerine yönelik yaptığı taarruzlar sonucunda Ukrayna ordusunun 28. Mekanize Birliklerini etkisiz hale getirdiğini, Mıkolayiv bölgesinin idari sınırlarına ulaşıldığını ifade eden Konaşenkov, Herson bölgesinde 36 kilometrekarelik bölgenin kontrol altına alındığını bildirdi.
Komsomolskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydeden Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde 12 kilometrelik bir saha üzerinde kontrol kurulduğunu aktardı.
Konaşenkov, Andreyevka bölgesinde Ukrayna ordusuna kayıplar yaşattıklarını belirterek Donetsk bölgesindeki saldırılarda başarılı sonuçlar aldıklarını dile getirdi.
Marinka yerleşim biriminin yüzde 75'ten fazlasını Rus güçlerinin ele geçirdiğini söyleyen Konaşenkov, Avdeyevka'da Ukrayna birliklerine yönelik kuşatmanın sürdüğünü aktardı.
Kodema yerleşim biriminde üç taraftan Ukrayna ordusunun OPFOR özel birliklerini kuşattıklarını da dile getiren Konaşenkov, ayrıca Zaytsevo yerleşim birimine yaklaştıklarını kaydetti.
Rusya Hava Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahla Donetsk bölgesindeki Slavyansk ve Konstantinovka'daki Ukrayna ordusunun 81. hava mobil ve 95. hava indirme birliklerinin geçici konuşlandıkları noktaları vurduğunu belirten Konaşenkov, burada 200'ün üzerinde Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.
Bir gün içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 12 yönetim noktasını vurduklarını dile getiren Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde ve Donetsk bölgesinde Soledar'da 7 roket ve top cephaneliğinin yok edildiğini, Harkiv ve Donetsk bölgesinde de 4 akaryakıt deposunun vurulduğunu kaydetti.
Dnipro bölgesinde Marganitsa yakınlarında ABD yapımı 2 adet M777 obüsün imha edildiğini bildiren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Harkiv bölgesindeki Barvenkovo yakınlarında Ukrayna'ya ait bir adet Su-27 savaş uçağı ve çeşitli yerlerde 6 insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.
Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 268 uçak, 148 helikopter, 1796 insansız hava aracı, 369 hava savunma füze sistemi, 4 bin 377 tank ve zırhlı araç, 818 çok namlulu roketatar, 3 bin 335 obüs ve havan topu, 5 bin 24 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.