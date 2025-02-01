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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu, Kursk bölgesindeki bir yatılı okula hava saldırısı düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Suca kentinde yer alan bir yatılı okula Rus ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Davit Kachkachishvili  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Ukrayna: Rus ordusu, Kursk bölgesindeki bir yatılı okula hava saldırısı düzenledi

Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, yerel saatle 16.54'te Rusya'nın Kursk bölgesinde, Ukrayna'nın kontrolündeki Suca kentinde bulunan bir yatılı okula güdümlü hava bombasıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı sırasında onlarca bölge sakini, binanın içinde tahliye edilmeye hazırlanıyordu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ordusunun arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, binada kadın ve çocukların da aralarında olduğu onlarca kişinin bulunduğu ve bundan Rus tarafının haberi olduğu iddia edildi.

Ukrayna ordusu, geçen yıl Rusya'nın Kursk bölgesine saldırısı düzenleyerek Suca kentini kontrol altına almıştı.

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