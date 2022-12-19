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Dünya

Ukrayna: Rus ordusu 35'e yakın İHA ile Ukrayna'ya saldırı düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun, yaklaşık 35 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenlediğini, İHA'lardan 30'unun havada imha edildiğini duyurdu.

Davit Kachkachishvili   | 19.12.2022
Ukrayna: Rus ordusu 35'e yakın İHA ile Ukrayna'ya saldırı düzenledi

Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerde başkentin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, kentte patlamaların meydana geldiğini belirterek "Başkentin Solomyanskyi ve Shevchenkivskyi semtlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu." ifadesini kullandı.

Saldırılarda Kiev'deki kritik altyapı tesislerinin hasar gördüğünü vurgulayan Kliçko, "Kiev'de can kaybı yok. Sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba da sosyal paylaşım hesabından, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev'e yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: 35 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun, yaklaşık 35 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenlediğini, İHA'lardan 30'unun havada imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yaklaşık 35 İran yapımı İHA (Şahid) ile saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 30 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Geçen saldırılarda olduğu gibi bu sefer de İHA'lar Azak Denizi'nin doğu kıyısından fırlatıldı." ifadesi kullanıldı.

Yerel basından alınan bilgilere göre, Kiev ve çevresinde 9 İHA imha edildi.

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