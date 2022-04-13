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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 800 asker, 158 uçak, 143 helikopter ve 739 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 800 asker, 158 uçak, 143 helikopter ve 739 tankını kaybettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 13.04.2022
Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 800 asker, 158 uçak, 143 helikopter ve 739 tankını kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 158 uçak, 143 helikopter, 739 tank, 1964 zırhlı araç, 358 top, 115 roketatar sistemi ve 64 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1429 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 132 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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