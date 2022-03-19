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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 400 asker, 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 400 askerini, 95 uçağını, 115 helikopterini ve 466 tankını kaybettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 19.03.2022
Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 400 asker, 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 400 asker öldürüldü, Ruslara ait 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank, 1470 zırhlı araç, 213 top, 72 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 914 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 17 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

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