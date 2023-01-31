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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus güçleri, son 24 saatte Ukrayna’ya 3 hava, 3 roket saldırısı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna’ya 3 hava, 3 roket saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ekip   | 31.01.2023
Ukrayna: Rus güçleri, son 24 saatte Ukrayna’ya 3 hava, 3 roket saldırısı düzenledi

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte savaşla ilgili yaşanan gelişmeler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rus güçleri, son 24 saatte 3 hava ve 3 roket saldırısı düzenledi. Ayrıca çoklu fırlatma roket sistemiyle 20’den fazla saldırı gerçekleştirildi. Harkiv, Donetsk ve Herson bölgelerinde sivil altyapı hasar gördü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin Liman ve Bahmut yönlerinde "büyük" kayıplar verdiği, Avdiyivka ve Novopavlovsk yönlerinde de "başarısız" operasyonlar yürüttüğü ileri sürüldü.

Rus askerlerin Kupyansk ve Zaporijye yönlerinde daha önce ele geçirilen hatları savunduğuna işaret edilen açıklamada, "İşgalciler, Herson bölgesinde Ukrayna birliklerinin mevzilerini ve sivil tesisleri, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde bazı yerleşim birimlerini bombalamaya devam etti." denildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin gün içinde Rus ordusuna ait teçhizat ve silahların yoğunlaştığı bölgelere 9 saldırı, uçaksavar füze sistemlerinin pozisyonlarına 2 saldırı düzenlediği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ukrayna füze ve topçu birlikleri de Rus güçlerinin yoğunlaştığı 9 bölgeyi ve 1 mühimmat aracını vurdu." ifadesine yer verildi.

Rusya, Donetsk bölgesindeki Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Blagodatnoye yerleşim biriminin Rus birliklerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Ukrayna ordusunun kayıplar verdiğini ileri süren Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 381 uçak, 206 helikopter, 2 bin 987 insansız hava aracı, 402 hava savunma füze sistemi, 7 bin 691 tank ve zırhlı araç, 997 çok namlulu roketatar, 3 bin 970 obüs ve havan topu, 8 bin 229 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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