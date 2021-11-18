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Dünya

Ukrayna Parlamentosu, sınır muhafızlarına silah kullanma yetkisi verdi

Ukrayna Parlamentosunda, sınır muhafızlarının silah ve askeri ekipman kullanabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısı kabul edildi.

Talha Yavuz   | 18.11.2021
Ukrayna Parlamentosu, sınır muhafızlarına silah kullanma yetkisi verdi

Kiev

Söz konusu yasa tasarısı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 271 vekilin oyuyla kabul edildi.

Yasaya göre, ülkenin sınırlarını ve egemenlik haklarını koruyan Ukrayna Sınır Muhafızlarına, silah, askeri ekipman ve zorlayıcı tedbirler kullanma yetkisi veriliyor.

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