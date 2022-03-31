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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardığını açıkladı

Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 31.03.2022
Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardığını açıkladı

Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesinde Zatişya, Malinovka, Zeleniy Gay, Çervone köyleri ile Vesele kasabasının Rus askerlerden temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, bahsi geçen yerleşim birimlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava İndirme Taarruz birliklerince kurtarıldığı aktarıldı.



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