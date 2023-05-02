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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna ordusu taarruz için 8 tugay oluşturdu

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya’ya karşı taarruz için 8 tugay oluşturulduğunu bildirdi.

Ekip  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Ukrayna ordusu taarruz için 8 tugay oluşturdu

Kiev

Klimenko, Interfax-Ukrayna’ya verdiği röportajda, Rusya'yı Ukrayna topraklarından çıkarmak için hazırlıkların devam ettiğini, karşı taarruz için yeni tugayların oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Klimenko, tugayları silahlarla donattıklarını belirterek, “Ek ekipleri oluşturma planımız var, çünkü buna talep var ve kapasitemiz yeterli.” ifadesini kullandı.

Yeni tugayların 2-3 haftalık eğitimden geçeceklerini dile getiren Klimenko, bu tugayların görevinin, askeri operasyonlar sırasında savunma güçleriyle birlikte karşı taarruz eylemi gerçekleştirmek olduğunu aktardı.

Klimenko, savaş görevi verildikten sonra tugayların savunma kuvvetlerinin komutası altına gireceğini kaydetti.

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