Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Karadeniz'de, Rus gölge filosuna ait olduğu iddia edilen bir petrol tankeri ve iki kuru yük gemisine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ukrayna ordusu: Karadeniz'de Rus gölge filosuna ait 3 gemiye saldırılar düzenledik Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Karadeniz'de, Rus gölge filosuna ait olduğu iddia edilen bir petrol tankeri ve iki kuru yük gemisine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Brovdi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece Rus gölge filosuna ait olduğu ileri sürülen gemilere saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Saldırılarda Karadeniz'deki bir petrol tankeri ile iki kuru yük gemisinin vurulduğunu aktaran Brovdi, ayrıca farklı bölgelerde Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri ile radarları da hedef aladıklarını kaydetti.

Zelenskiy: Ukrayna'ya karşı sadece bu hafta içinde farklı tiplerde 61 füze kullanıldı

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Odessa kentine yapılan hava saldırısı nedeniyle liman altyapısı ve enerji tesislerinin hasar gördüğünü aktaran Zelenskiy, "Özellikle bu, Rusların dünyanın gıda güvenliğine karşı sistematik olarak yürüttüğü bir savaştır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrinde bir alışveriş merkezine yapılan saldırı nedeniyle 4'ü çocuk 9 kişinin yaralandığını vurguladı.

Ülkesine yönelik son bir hafta içerisinde yapılan hava saldırılarını değerlendiren Zelenskiy, "Ukrayna'ya karşı sadece bu hafta içinde farklı tiplerde 61 füze kullanıldı." ifadesine yer verdi.

Bunlardan 56'sının balistik füze olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, bu süreç içerisinde ayrıca Ukrayna'ya 1560'tan fazla insansız hava aracı (İHA) ve 1540 güdümlü bombanın fırlatıldığını belirtti.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya'ya karşı daha fazla baskıya, daha fazla yaptırıma ve Ukrayna için daha fazla hava savunmasına ihtiyacımız var."

“Rus ordusu bu gece 17 füze ve 202 SİHA ile saldırı düzenledi”

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya 17 füze ve 202 SİHA fırlattığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 174 SİHA'nın imha edildiği belirtildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkiv kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rusya'nın Odessa kentine saldırılarında 8 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya: Donetsk’te iki yerleşim yeri kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyetinin Vasyutinskoye ve Toretskoye yerleşim yerleri kurtarıldı.” ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İvanovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

“Ukrayna’nın askeri amaçla kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarını vurduk”

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna’nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Ordu için kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarında askeri mülk, yakıt ve yağ depoları ile yük aktarma tesisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Odessa Limanı’nın kuzeydoğusunda bulunan Belyarı ve Novıye Belyarı yerleşim yerlerinde de yakıt tanklarının hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Rusya: Ukrayna’nın İHA saldırısı sonucu Belgorod kentinde 5 kişi öldü

Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Operasyonel Merkez, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda kentteki birkaç çok katlı binanın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.