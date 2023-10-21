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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna ordusu, Avdiyivka yönünde çok namlulu roketatarla saldırıları sürdürüyor

Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesinde Avdiyivka yönünde Rus mevzilerine çok namlulu roketatar sistemleriyle atışlar yaparak saldırılara devam ediyor.

Ekip  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Ukrayna ordusu, Avdiyivka yönünde çok namlulu roketatarla saldırıları sürdürüyor Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Donetsk

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sürerken, Donetsk bölgesinde Rus ve Ukrayna orduları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rus güçleri, Avdiyivka kentini çevreleyerek ele geçirmeye çalışırken, Ukraynalı askerler buna izin vermemek için yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Avdiyivka yönünde faaliyet gösteren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 59. Motorize Piyade Tugayı'na bağlı reaktif topçu gruplar da ön cephede savaşan askerlere destek çıkıyor.

Söz konusu gruplar, ordudaki istihbarattan gelen koordinatlara göre Rus güçlerinin pozisyonlarına "Grad" çok namlulu roketatarla atışlar yapıyor.

"Hedefimiz bulunduğumuz bölgeyi savunmak"

Bölgede bulunan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Avdiyivka yönündeki askeri faaliyetleri görüntüleyerek takip etti.

Reaktif topçu grubu komutanı "Metis" kod adlı Volodimir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Volodimir, "Grad sistemleriyle çalışıyoruz. Hedefimiz; bulunduğumuz bölgeyi savunmak, saldırıları engellemek, Rusların askeri güçlerini ve teçhizatını vurmaktır." dedi.

Avdiyivka yönünde Rus mevzilerine atışlar yaptıklarını aktaran Volodimir, atış sıklığının askeri hareketliliğe bağlı olduğunu dile getirdi.

Volodimir, "Gelen koordinatlara ve mesafeye göre atış yapıyoruz. Grad'ın kapasitesi 40 roket. Hedefin büyüklüğüne göre füze atıyoruz, 40 füzeyi tek seferde çok nadir atıyoruz." diye konuştu.

Savaş öncesi özel sektörde çalıştığını ve seferberlik kapsamında orduya katıldığını anlatan Volodimir, "Ailelerimiz, zaferle eve dönmemizi bekliyor. Ailelerimiz, topraklarımız, özgürlüğümüz ve adalet için savaşıyoruz. Burası bizim toprağımız. Kimsenin buraya silahla gelme ve toprak alma hakkı yoktur. Bu nedenle Rusları topaklarımızdan kovana kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

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