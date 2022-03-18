Ukrayna’nın Mariupol kentinden’ tahliye olan Türk vatandaşı Mehmet İzci yaşadıklarını AA'ya anlattı
Mariupol kentinde Kanuni Sultan Süleyman Camisinde, sığınaklarda ve evlerinde mahsur kalan Türk vatandaşları ve akrabalarından yaklaşık 65 kişi dün tahliye edildi. Vatandaşlardan Mehmet İzci, yaşadıklarını AA'ya anlattı.
Mariupol
Mariupol kentinde Kanuni Sultan Süleyman Camisinde, sığınaklarda ve evlerinde mahsur kalan Türk vatandaşları ve akrabalarından yaklaşık 65 kişi dün tahliye edildi.
Mariupol'dan tahliye olan Türk vatandaşı Mehmet İzci, tahliye sürecinde izledikleri güzergahı ve yaşadıklarını AA'ya anlattı.
Mariupol'dan tahliye olan Türk vatandaşı Mehmet İzci, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı https://t.co/jxwZ7Obvac pic.twitter.com/p0pMKWLUlF— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 18, 2022
İzci, savaş nedeniyle Mariupol'un büyük tahribata uğradığını ancak Türk vatandaşlardan yaralanan olmadığını belirtti.
Mariupol’dan çıktan sonra önce Zaporijya’ya ulaşmayı başardıklarını bildiren İzci, tahliye olan diğer Türklerle irtibatta kaldığını belirtti.
İzci, şimdi Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Lviv'de belirlediği kamp alanına doğru konvoy halinde hareket edeceklerini söyledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.