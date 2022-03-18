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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna’nın Mariupol kentinden’ tahliye olan Türk vatandaşı Mehmet İzci yaşadıklarını AA'ya anlattı

Mariupol kentinde Kanuni Sultan Süleyman Camisinde, sığınaklarda ve evlerinde mahsur kalan Türk vatandaşları ve akrabalarından yaklaşık 65 kişi dün tahliye edildi. Vatandaşlardan Mehmet İzci, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

18.03.2022
Ukrayna’nın Mariupol kentinden’ tahliye olan Türk vatandaşı Mehmet İzci yaşadıklarını AA'ya anlattı

Mariupol

Mariupol kentinde Kanuni Sultan Süleyman Camisinde, sığınaklarda ve evlerinde mahsur kalan Türk vatandaşları ve akrabalarından yaklaşık 65 kişi dün tahliye edildi.

Mariupol'dan tahliye olan Türk vatandaşı Mehmet İzci, tahliye sürecinde izledikleri güzergahı ve yaşadıklarını AA'ya anlattı.

İzci, savaş nedeniyle Mariupol'un büyük tahribata uğradığını ancak Türk vatandaşlardan yaralanan olmadığını belirtti.

Mariupol’dan çıktan sonra önce Zaporijya’ya ulaşmayı başardıklarını bildiren İzci, tahliye olan diğer Türklerle irtibatta kaldığını belirtti. 

İzci, şimdi Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Lviv'de belirlediği kamp alanına doğru konvoy halinde hareket edeceklerini söyledi.

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