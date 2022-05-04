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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Lviv kentindeki 3 şalt sahasına saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan 3 şalt sahasının vurulduğu bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 04.05.2022
Ukrayna: Lviv kentindeki 3 şalt sahasına saldırı düzenlendi

Lviv

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "3 şalt sahasına füzeyle saldırı düzenlendi. Kentte elektriğin sağlanması konusunda sorunlar var. Olay yerinde tüm ekipler çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Etraftaki binaların da hasar gördüğünü aktaran Sadoviy, saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

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