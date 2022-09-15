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Dünya

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 3 milyon 250 bin tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından bugün itibarıyla sevk edilen tahıl miktarının 3 milyon 250 bin tonu geçtiğini ve bugün 11 geminin daha Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak hareket ettiğini açıkladı.

Ali Kemal Akan   | 15.09.2022
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 3 milyon 250 bin tonu geçti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik gayretleri sonucu temmuzda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalandığı, müteakiben Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ilk gemiyi 1 Ağustos 2022'de hareket ettirdiği hatırlatıldı.

Tahıl sevkiyatının 46 gün boyunca planlandığı gibi sürdüğü bildiren açıklamada, "Bugün itibarıyla sevk edilen tahıl miktarı 3 milyon 250 bin tonu geçti. Tahıl sevkiyatı yapan gemilerin 144'ü Ukrayna limanlarından çıkarken, 161 gemi de tahıl almak için boş olarak Ukrayna limanlarına gitti. Ayrıca bu gemilere ilave olarak bugün itibarıyla 11 gemi daha Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadesi kullanıldı.

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