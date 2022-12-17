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Dünya

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.12.2022
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında 1 Ağustos 2022'den bu yana sevkiyat için 560 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 556 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının ise 14 milyon tonu geçtiği kaydedildi.

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