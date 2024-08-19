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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Kuvvetlerimiz Rusya'nın Kursk bölgesinde 92 yerleşim birimini kontrol ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 1250 kilometrekareden fazla alanı ve 92 yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Ukrayna: Kuvvetlerimiz Rusya'nın Kursk bölgesinde 92 yerleşim birimini kontrol ediyor

Kiev

Zelenskiy, Ukrayna'nın yurt dışındaki büyükelçileriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinin belirli yerlerinde savunma operasyonlarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla kuvvetlerimiz 1250 kilometrekareden fazla alanı ve 92 yerleşim birimini kontrol ediyor. Mevzilerimizi güçlendirmeye, bazı bölgeleri istikrara kavuşturmaya ve Ukrayna için esir takas fonunu yenilemeye devam ediyoruz. Genel olarak bu operasyon Ukraynalıların Rus esareti sürecindeki en büyük yatırımı haline geldi. Bir operasyonda en fazla sayıda Rus esirini ele geçirdik. Bu önemli bir sonuç."

Zelenskiy, Kursk'taki operasyonda yer alan birlikleri kamuoyuna açıklayamayacaklarını kaydederek, "Onların her birine minnettarım. Kahramanlarımıza hepimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Şu anda Sumi bölgemizin karşısındaki Rusya sınırı büyük ölçüde Rus ordusundan arındırılmış durumda. Bu da operasyonumuzun taktiksel hedefleri arasında yer alıyor." dedi.

Dünyadaki pek çok kişinin Ukrayna'nın Kursk bölgesine operasyon başlatma planını duyduğunda bunun gerçekçi olmadığını söyleyebildiğini aktaran Zelenskiy, "İşte bu nedenle kimsenin operasyon hazırlıklarımızdan haberi olmadı. Şimdi de askerlerimizin gerçek başarısı kendini gösteriyor. Sınırın diğer tarafındaki aktif savunma eylemlerimiz ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kendi topraklarını aktif eylemlerimize karşı savunamaması çok etkileyici." diye konuştu.

Zelenskiy, uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılıp kullanılmaması konusunda, "Ortaklarımız Rusya topraklarında silah kullanımına ilişkin mevcut kısıtlamaları kaldırırsa sınır bölgesindeki Ukraynalı vatandaşlarımızı korumak ve Rusya'nın saldırganlık potansiyelini yok etmek için özellikle Kursk bölgesine fiziksel olarak girmemize gerek kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İkinci Ukrayna Barış Zirvesi konusuna da değinen Zelenskiy, zirvenin bu yıl gerçekleşmesi için her şeyi yapmaları gerektiğini aktardı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ise Ukraynalı diplomatların "NATO sadece Ukrayna'nın üyeliği ile tamamlanmış olacak" anlayışını güçlendirmek için çalışması gerektiğini söyledi.

Karadeniz bölgesi hakkında da konuşan Zelenskiy, bu bölgenin Rus askeri tehdidinden arınmış bir bölge olmasını sağlamak için tüm ortaklarla birlikte çalışmaları gerektiğini kaydetti.

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