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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini öne sürdü.

Davit Kachkachishvili   | 17.03.2022
Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor Fotoğraf: Yasser Alhatib/AA

Kiev

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Kremlin, Suriye'deki Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor. Donarlarsa topçularımız onları ısıtır." ifadesine yer verildi.

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