Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Hazar Denizi'nde dün Rusya'ya ait bir petrol platformuna ve "İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan gemilere" insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Hazar Denizi'ndeki saldırıların ayrıntılarını açıkladı Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Hazar Denizi'nde dün Rusya'ya ait bir petrol platformuna ve "İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan gemilere" insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

SBU'dan paylaşılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın dün Hazar Denizi'ndeki bir petrol platformuna ve bazı gemilere düzenlediği saldırıların ayrıntıları paylaşıldı.

Saldırıların, SBU tarafından İHA'larla yapıldığı belirtilen açıklamada, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait "Filanovski" petrol platformunun hedef alındığı ifade edildi.

İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan ve uluslararası yaptırımlar altında bulunan kargo gemileri ve 12418 numaralı "Molniya" füze botunun da hedef alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna limanlarına güneyden terörist saldırılar düzenleyen Rusya Federasyonu, Ukrayna deniz taşımacılığını engellemeye çalışıyor. Düşmanın bu eylemleri, Ukrayna'nın ayrılmaz meşru müdafaa hakkı kapsamında SBU'dan meşru bir yanıt alacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin belirlediği görevleri yerine getiren SBU, Rusya Federasyonu'nun askeri potansiyelini düzenli olarak azaltmaya ve lojistik zincirlerini yok etmeye devam ediyor."

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, saldırıların "İran ile askeri kargo taşımacılığında yer alan gemiler ve bir savaş gemisine" yönelik yapıldığını ifade etmişti.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde yaptığı saldırılarla ilgili bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine yönelik düzenlediği ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali anlamına geldiği ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtilerek, söz konusu saldırının şiddetle kınandığı kaydedilmişti.