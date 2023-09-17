Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.78
ETH/USDT
1,624.80
BTC/USDT
26,508.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Klişçiyivka köyünün kurtarıldığını duyurdu

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesinin Bahmut yönündeki Klişçiyivka köyünü kurtardıklarını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Klişçiyivka köyünün kurtarıldığını duyurdu

Kiev

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğini belirterek, "Klişçiyivka, 80. Hava Saldırı Tugayı, 5. Saldırı Tugayı ve Ukrayna Ulusal Polisi Birleşik Saldırı Tugayınca Ruslardan temizlendi ve kurtarıldı." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, sosyal medya paylaşımında, Klişçiyivka'nın Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini belirterek, "Ukrayna topraklarını işgalden kurtardıkları için askerlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı cuma günü, Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünün kurtarıldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor
"Büyük Aile Buluşması" sessiz yürüyüşle tamamlandı
AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi
Rize ile Artvin için kuvvetli yağış uyarısı
Selin vurduğu Derne'deki arama kurtarma çalışmalarını AFAD koordine ediyor

Benzer haberler

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Klişçiyivka köyünün kurtarıldığını duyurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Klişçiyivka köyünün kurtarıldığını duyurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet