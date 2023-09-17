Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Klişçiyivka köyünün kurtarıldığını duyurdu
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesinin Bahmut yönündeki Klişçiyivka köyünü kurtardıklarını bildirdi.
Kiev
Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğini belirterek, "Klişçiyivka, 80. Hava Saldırı Tugayı, 5. Saldırı Tugayı ve Ukrayna Ulusal Polisi Birleşik Saldırı Tugayınca Ruslardan temizlendi ve kurtarıldı." ifadesine yer verdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, sosyal medya paylaşımında, Klişçiyivka'nın Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini belirterek, "Ukrayna topraklarını işgalden kurtardıkları için askerlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı cuma günü, Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünün kurtarıldığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.