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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünde çatışmalar sürüyor

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Donetsk bölgesinin Bahmut yönündeki Andriyivka köyünde şiddetli çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünde çatışmalar sürüyor

Kiev

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Andriyivka'nın kurtarılmasıyla ilgili bilgilere açıklık getirmek istiyorum. Bu tür bilgileri ordu ile koordinasyon ve mutabakat olmadan yayınlamıyorum. Şu anda doğrudan olay yerinden bilgi veren birkaç bilgi kaynağı arasında bir iletişim kopukluğu yaşandı. Andriyivka'da bazı başarılar elde edildi ve şu anda şiddetli çatışmalar devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Anna Malyar, bir önceki sosyal medya paylaşımında, Rus ordusu ile çatışmalar esnasında Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinde Bahmut yönünde ilerlediğini belirterek, Andriyivka köyünün kontrol altına alındığına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Malyar bu açıklamadan kısa bir sonra paylaşımdaki "Andriyivka bizim" ifadesini sildi.

Öte yandan, Ukrayna ordusunun 3. Taarruz Tugayı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Malyar'ın Andriyivka köyünün kurtarıldığına ilişkin paylaşımı değerlendirildi.

Açıklamada, "Andriyivka'nın kurtarıldığına ilişkin açıklama hatalı ve erken yapılan bir açıklamadır. Şu anda Klişiyivka ve Andriyivka'da ciddi ve ağır çatışmalar sürüyor. Bu tür açıklamalar zararlıdır, birliklerimizin hayatını tehlikeye atar ve muharebe görevlerinin yerine getirilmesine zarar verir." denildi.

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