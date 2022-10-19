Dolar
18.59
Euro
18.16
Altın
1,629.30
ETH/USDT
1,295.20
BTC/USDT
19,164.00
BIST 100
3,880.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin uyguladığı denge diplomasisini anladıklarını belirterek, Türkiye'nin önemli konularda Ukrayna'ya desteğini gösterdiğini belirtti.

Derya Gülnaz Özcan, Mustafa Deveci   | 19.10.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kiev'de, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü.

Görüşmenin ardından bir sığınakta düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kuleba, Dendias ile görüşmesine ofiste başladıklarını ancak sirenlerin çalması sonucu sığınağa inmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tarafsız bir pozisyona sahip olmadığını düşündüğünü belirterek, "Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Ukrayna ile ilgili kararlarda nasıl oy kullandığını görüyoruz. Türkiye Ukrayna platformunu destekliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin askeri alanda Ukrayna ile yaptığı iş birliğinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kuleba, Türkiye'nin Rusya ile temasları ve ekonomik alandaki iş birliği için ise "Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz. Nötr değil. Bizimle, bizim için önemli olan belli alanlarda iş birliği yapıyor, Rusya ile ise başka konularda iş birliği yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna için "ölüm kalım meselesi" olan konularda Ukrayna ile iş birliği yaptığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO içerisindeki birliğin bozulmaması ve gerginlik çıkmamasının Ukrayna için önemli olduğunu belirten Kuleba, "Birlik olursak ortak bir zafere ulaşabiliriz." diye konuştu.

Dmitro Kuleba, Yunanistan'ın bağımsızlık mücadelesinde kullandığı "ya bağımsızlık ya ölüm" sloganına atıfla Ukrayna'nın da bu sloganı benimsediğini aktardı.

Dendias ile görüşmede ele alınan temel konunun Rusya'nın saldırılarına karşı mücadele olduğunu dile getiren Kuleba, Yunanistan'ın Ukrayna'ya BMP-1 tipi zırhlı araç temininin de başladığını kaydetti.

Dendias'ın Ukrayna'ya 3. ziyareti

Dendias da savaşın başlamasından sonra Ukrayna'yı 3. kez ziyaret ettiğini hatırlatarak, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini bir kez daha dile getirdi.

Yunanistan'ın, bir ülkenin bir başka ülkenin uluslararası tanınmış sınırlarını zorla değiştirme çabası fikrine tamamen karşı olduğunu savunan Dendias, "Ukrayna için bir zafer, uluslararası hukukun kaba kuvvet karşısındaki zaferi anlamına gelecektir." dedi.

Daha sonra Dendias, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Dendias, Yunanistan'ın Ukrayna ile dayanışmasına vurgu yaptı.

Dendias'ın ziyareti sırasında sirenler çalındı

Diğer yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kiev'de 16 Ekim'de kamikaze insansız hava aracıyla vurulan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği evin olduğu sokağı ziyaret etti.

Daha sonra Dendias, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla Kiev'de hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin anısına inşa edilen duvarı ziyaret etti. Bu sırada sirenlerin çaldığı Kiev'e 5 roket atıldığı, bunların hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı
Enerji Bakanlığı'ndan Amasra'da maden ocağındaki patlamada "veri akışına" ilişkin açıklama
TBMM'de maden ocağındaki patlamayla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi
THY İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak
Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Benzer haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz

Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki

Rusya’nın tüm bölgelerinde savaş dönemine yönelik “hazırlık durumu” yükseltildi

Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik

Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik
Yunanistan muhalefetinden Avrupa'ya "göçmenleri boğduruyorsunuz" suçlaması

Yunanistan muhalefetinden Avrupa'ya "göçmenleri boğduruyorsunuz" suçlaması
Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti

Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet