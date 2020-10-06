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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye-Ukrayna ittifakı bölgeye pek çok fayda getirebilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Türkiye ile iş birliğini geliştirmek ve yeni projeler gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Türkiye ve Ukrayna'nın ittifakı iki ülkeye ve bölgeye pek çok fayda getirebilir." ifadesini kullandı.

Talha Yavuz   | 06.10.2020
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye-Ukrayna ittifakı bölgeye pek çok fayda getirebilir

Kiev

Kuleba, BBC Ukrayna'ya verdiği röportajda, Ukrayna'nın, Türkiye ile askeri alan dahil derin stratejik ortaklığının bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'den SİHA satın aldıklarını ve üretim sürecinde bulunduklarını belirten Kuleba, "Bunlar gelecek vadeden projeler. İş birliğini geliştirmek ve yeni projeler yapmak istiyoruz. Çünkü Türkiye ve Ukrayna'nın ittifakı iki ülkeye ve bölgeye pek çok fayda getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, iki ülkenin stratejik partnerlikten fazlasını gerçekleştirme potansiyelinin olduğunu ve bu yolda ilerlediklerini ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının başlamasına üzüldüğünü belirten Kuleba, şunları kaydetti:

"İşgal altında toprakları olan bir devlet olarak, biz kesinlikle ülkelerin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ermenistan, Azerbaycan ya da başka bir ülke olması önemli değil."

Kuleba, Azerbaycan'ın her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediği gibi Ukrayna'nın da bu konuda Azerbaycan'ı hep desteklediğini vurgulayarak, "Bu konuda konuşacak başka bir şey yok." ifadesini kullandı.

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