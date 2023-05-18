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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Rusya'ya karşı söz ve eylemde birlik sağlandığını söyledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım'ın 2014’te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğini ve o dönem sözde ve eylemde "birlik" sağlanamadığını belirterek "Şimdi eylemde de birlik var." dedi.

Murat Temizer  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Rusya'ya karşı söz ve eylemde birlik sağlandığını söyledi

Varşova

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım'ın 2014’te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğini ve o dönem sözde ve eylemde "birlik" sağlanamadığını belirterek "Şu anda devam eden savaşla 2014 arasında fark var. O zaman birlik kelimelerde kalmıştı ve Rusya bu nedenle başarılı olmuştu. Şimdi eylemde de birlik var." dedi.

Kuleba, Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsünce düzenlenen "Strategic Ark" konferansına video konferans yöntemiyle bağlandı.

Rusya'ya karşı savaşın birlik olmadan kazanılmayacağını vurgulayan Kuleba, Ukrayna'nın öncelikle Rusya'ya karşı kendi şartlarıyla kazanması gerektiğini aktardı.

Kuleba, Kırım'ın 2014’te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğini ve o dönem sözde ve eylemde "birlik" sağlanamadığını dile getirerek "Şu anda devam eden savaşla 2014 arasında fark var. O zaman birlik kelimelerde kalmıştı ve Rusya bu nedenle başarılı olmuştu. Şimdi eylemde de birlik var." diye konuştu.

Kırım'ın yasa dışı ilhakının ardından Rusya'nın savaşı devam ettirme isteği duyduğunu dile getiren Kuleba, "Rusya, yıllar sonra da geniş çaplı bir işgal başlatarak Ukrayna'nın tamamına yaymaya çalıştı. Birlik olmasaydı her şey farklı olurdu. Neyse ki geçen yıldan bu yana birlik var ve hepimiz ortak düşman etrafında birleştik. Düşmanı ancak bu şekilde yenebiliriz ve işte bu yüzden birliği korumak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları sürdürmesinin ve yeni yaptırımlar konusunda da birlik olması gerektiğinin altını çizerek "Ukrayna, NATO'ya katılım için üyelik eylem planı değil, somut bir algoritma bekliyor." şeklinde konuştu.

"Rusya Batı'yı bölmek istiyor"

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da Rusya'nın Batı'yı bölmek istediğini belirterek "Rusya sadece bölünmüş Batı karşısında güçlü olacaktır. Bu nedenle birliğimiz çok önemli ve bu sadece sözde değil eylemde de olmalı." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna için silah istediği sürece birliği bozan taraf olarak görüldüğüne dikkati çeken Rau ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği anımsattı.

Rau, NATO'daki müttefiklerin Ukraynalıların mücadelesine saygı gösterip minnettarlıklarını ifade etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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