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Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Kırım Platformu'nu desteklemenin ahlaki olarak da yükümlülük olduğunu söyledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "7 senedir süren Kırım'ın ilhakı ve sistematik insan hakları ihlallerinden sonra Kırım Platformu'nu desteklemek hem siyasi ve hukuki hem de ahlaki olarak bir yükümlülüktür." dedi.

Talha Yavuz   | 16.03.2021
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Kırım Platformu'nu desteklemenin ahlaki olarak da yükümlülük olduğunu söyledi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 7 senedir süren Kırım'ın ilhakı ve sistematik insan hakları ihlallerinden sonra Kırım Platformu'nu desteklemenin hem siyasi ve hukuki hem de ahlaki olarak bir yükümlülük olduğunu belirtti.

Kuleba, Kiev'de Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile ortak basın toplantısında Kırım sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da 11 Mart'ta kabul edilen "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"nin önemine dikkati çeken Kuleba, 2014'ten bu yana Kırım'ın kurtarılması için adımları belirleyecek kapsamlı bir belge olmadığını hatırlattı.

Kuleba, hükümetin bu kapsamda iç ve dış politika olarak ayrılacak kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağını belirterek, Kırım Platformu'nun dış politika kapsamında en önemli girişim olacağını ifade etti.

"7 senedir süren Kırım'ın ilhakı ve sistematik insan hakları ihlallerinden sonra Kırım Platformu'nu desteklemek hem siyasi ve hukuki hem de ahlaki olarak bir yükümlülüktür." ifadelerini kullanan Kuleba, Kırım'ın Ukrayna'nın toprağı olduğunu ve böyle kalmaya devam edeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için Kiev'de Kırım Platformu'nun gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Platform kapsamında devlet başkanlarının katılımıyla Kırım Zirvesinin düzenlenmesi, ayrıca dışişleri bakanları ve konu üzerine çalışan uzmanların toplantılar gerçekleştirmesi bekleniyor.

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