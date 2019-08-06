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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Aynur Ekiz   | 06.08.2019
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek

Ankara

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7-8 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması dahil, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Zelenskiy'nin İstanbul'da da çeşitli temaslarda bulunması planlanıyor

Konuk Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ankara'nın ardından İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması planlanıyor.

Zelenskiy'nin Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na da katılması bekleniyor.

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