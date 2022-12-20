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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın en yoğun yaşandığı Bahmut'u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın en yoğun yaşandığı Bahmut kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Dmitri Chirciu   | 20.12.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın en yoğun yaşandığı Bahmut'u ziyaret etti

Moskova

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Zelenskiy, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki cephe hattında bulunan Bahmut şehrine ulaştı.

Buradaki çatışmalarda yer alan Ukraynalı askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, askerlerden bazılarına çeşitli ödüller takdim etti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Bahmut'un savunma açısından kendileri için kilit öneme sahip olduğunu belirterek "Bahmut, cephe hattı boyunca en sıcak nokta olmaya devam ediyor. 1300 kilometrede aktif çatışmalar sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.


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