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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlalidir

Talha Yavuz   | 22.02.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlalidir

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir." dedi.

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