Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlalidir
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir." dedi.
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