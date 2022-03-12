Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, şöyle devam etti:
"Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir."
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