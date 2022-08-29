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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rosatom'a bir yaptırım uygulanmalı, ortada bir nükleer şantaj söz konusu

Murat Temizer   | 29.08.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rosatom'a bir yaptırım uygulanmalı, ortada bir nükleer şantaj söz konusu

Ankara

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rosatom'a bir yaptırım uygulanmalı. Ortada bir nükleer şantaj söz konusu." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin oradan çıkmaktan çekinmesi normal değil."

Enerji piyasalarında Rusya kaynaklı yapay bir fiyatlama olduğunu belirten Zelenskiy, "Avrupa'yı korkutmak istiyorlar. Rusya, ekonomik bir terör estiriyor." diye konuştu.

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