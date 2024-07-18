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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in Avrupa'da bölünme yaratmakta başarısız olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupa'da bölünme yaratmakta başarısız olduğu ancak birliği zayıflatmak amacıyla tek tek ülkelere yaklaşmaya çalışabileceği uyarısında bulundu.

Zuhal Demirci  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in Avrupa'da bölünme yaratmakta başarısız olduğunu belirtti

Londra

Ukraynalı lider Zelenskiy, İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarındaki Blenheim Sarayı'nda düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 4'üncü zirvesinin açılışında konuştu.

Zelenskiy, Avrupa'da birliği sağladıklarını ve bunun, Rusya Devlet Başkanı Putin'in birincil hedefinde başarısız olduğu anlamına geldiğini belirtti.

"(Putin) Avrupa'da bölünme yaratmakta başarısız oldu." diyen Zelenskiy, ancak Rus liderin Birliği zayıflatmak amacıyla tek tek ülkelere yaklaşmaya çalışabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ülkesinin silah kullanımına daha az kısıtlama getirilmesini istedi

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı silahların kullanımının, Rusya'yla savaşta tırmanmaya yol açmadığı yorumunu yapan Zelenskiy, ülkesinin silah kullanımına daha az kısıtlama getirilmesini talep etti.

Zelenskiy, "Etkili silahların kullanımına ne kadar az kısıtlama getirirsek Rusya o kadar çok barış isteyecektir." dedi.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya ve Ukrayna'nın diğer dostlarını, özellikle insansız hava araçlarını (İHA) düşürmek için ekstra kaynaklara katkıda bulunmaları konusunda cesur olmaya çağıran Zelenskiy, Rus füzelerinin ve İHA'ların yok edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Tıpkı İran füzeleri ve insansız hava araçları gibi bunların da düşürülmesi için kolektif irade olmalı." diye konuştu.

Zelenskiy, ayrıca, ülkeleri, Ukrayna'ya diplomatik desteklerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Zirve, Ukrayna, enerji, demokrasinin korunması ve düzensiz göç konularına odaklanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu AST'nin 4'üncü zirvesinde, Ukrayna, enerji, demokrasinin korunması ve düzensiz göç konuları ele alınıyor.

Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in doğum yeri olan ve Londra'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Blenheim Sarayı'nda düzenlenen zirveye, yaklaşık 45 Avrupa ülkesinden devlet veya hükümet başkanı seviyesinde katılım gösteriyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğindeki zirveye katılan liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İrlanda Başbakanı Simon Harris yer alıyor.

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