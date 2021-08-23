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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kırım'ın işgali uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım'ın işgalinin, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürdüğünü söyledi.

Talha Yavuz   | 23.08.2021
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kırım'ın işgali uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım Platformu Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Bugün, Kırım'ın işgalinden beri konunun ilk defa uluslararası arenaya taşınması dolayısıyla önemli bir olayın gerçekleştiğini belirten Zelenskiy, 46 delegasyonu platformda görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kırım'ın insan haklarının ihlal edildiği bir yer haline geldiğine işaret eden Zelenskiy, "Kırım'ın işgali, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor." dedi.

Zelenskiy, bu durumun düzelmeden hiçbir ülkenin sıradaki kurban olup olmayacağının garantisi bulunmadığını kaydetti.

Bu zirvenin sonraki bir zirve için yapılmadığının altını çizen Zelenskiy, "Kırım sorunu, dünya gündeminden bir 7 sene daha kaybolmamalı." ifadesini kullandı.

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