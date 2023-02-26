Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım’ı geri alarak barışı yeniden sağlayacaklarını kaydetti.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın 9 yıl önce Kırım'ın ilhak sürecini başlatmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Volodimir Zelenskiy, "Rus saldırganlığı 9 sene önce Kırım’dan başladı. Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz. Bu bizim toprağımız. Bizim insanlarımız. Ukrayna bayrağını Ukrayna’nın her köşesine geri getireceğiz. Kırım özgür olacak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.