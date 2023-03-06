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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, istihbarattaki bazı yöneticileri görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Aleksandr Yakuşev ve bazı yöneticilerin görevine son verdi.

Ekip  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, istihbarattaki bazı yöneticileri görevden aldı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan Zelenskiy imzalı kararnamelere göre, Ukrayna istihbaratı SBU'nun Başkan Yardımcısı Yakuşev, İktisadi Destek Dairesi Başkanı Aleksandr Provotorov ile Devlet Sırları Koruma ve Lisanslama Dairesi Başkanı İgor Nosko görevlerinden alındı.

SBU Zaporijya Dairesi Başkanı Boris Bezrukiy ile Sumı Dairesi Başkanı Eduard Fedorov’un da görevlerine son veren Zelenskiy, Sumı Dairesi Başkanlığına Oleg Krasnoşapka’yı getirdi.

Zelenskiy, SBU Devlet Sırları Koruma ve Lisanslama Dairesi Başkanlığına da Oleg Hramov’u atadı.

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