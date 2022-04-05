Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada
New York
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına video konferansla katıldı.
Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, "Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada." ifadelerini kullandı.
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