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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada

Betül Yürük   | 05.04.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada

New York

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına video konferansla katıldı.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, "Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada." ifadelerini kullandı.

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