Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,681.60
BTC/USDT
26,136.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç'le beraber üreteceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceklerini söyledi.

Atila Altuntaş  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç'le beraber üreteceğiz

Stockholm

Zelenskiy, bir dizi ziyaretler için geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.

Görüşme sonrası ikili basın toplantısı düzenledi.

İsveç'te olmaktan büyük onur duyduğunu aktaran Zelenskiy, Ukrayna'ya verdiği destek için İsveç halkına ve yetkililere teşekkür etti.

Zelenskiy, İsveç ile yaptıkları askeri anlaşmaya dikkati çekerek "CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç ile beraber üreteceğiz. Ukrayna'da imal edilecek CV90 zırhlı araçlarını en kısa sürede piyasaya sürmek için çalışacağız." dedi.

İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye devam ettiklerini de vurgulayan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

İsveç Başbakanı Kristersson da Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 2 milyon 200 bin avro tutarında askeri savunma yardımı gönderdiklerini belirterek Ukrayna'ya verilen askeri desteğin son dilimi olarak Leopard tanklarını da teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Kristersson, Ukrayna'ya CV90 zırhlı muharebe aracı vereceklerini duyururken araçların, Ukrayna'da üretimi ve bakımı içinde anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını kınadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç'le beraber üreteceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: CV90 zırhlı muharebe araçlarını İsveç'le beraber üreteceğiz

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, tarihinde 4. kez turnuvayı üçüncü sırada bitirdi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar üzerine Kamu Düzeni Yasası inceleniyor

İsveç'te İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı

İsveç'te İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı
İsveç'te ulusal terör tehdidi seviyesi yükseltildi

İsveç'te ulusal terör tehdidi seviyesi yükseltildi
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi İsveç oldu

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi İsveç oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet