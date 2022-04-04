Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Buça'da
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.
Buça
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.
- Ukrayna: Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu
- Rusya Savunma Bakanlığından, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama
- Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerde 'soykırım' yaptığını iddia etti
- AB, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürmesini kınadı
- Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz
- BM'den Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerine ilişkin soruşturma çağrısı
Zelenskiy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.