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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan'la son iki senedir ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz." dedi.

Talha Yavuz   | 02.10.2020
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernivtsi bölgesinde yaptığı basın toplantısında, Ermenistan ve Azerbaycan'ı diyaloğa çağırdı.

Son 2 senedir Azerbaycan'la ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirten Zelenskiy, "Azerbaycan'ın bizim toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi her zaman desteklediği gibi, biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin "donmuş" bir çatışmaya dönmesini engellemek gerektiğini belirterek, sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini söyledi.

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