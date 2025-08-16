Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,442.00
BTC/USDT
117,555.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü kaydederek, savaşın sona ermesi için gereken konuları Pazartesi günü Washington'da Trump ile bir araya gelerek ele alacaklarını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek Fotoğraf: Danylo Antoniuk/AA

Kiev

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, başkasının bilgileriyle sosyal medya hesabı açıp paylaşım yapan kişinin cezasını onadı
Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldü
Sındırgı depreminin ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek

Trump, Putin ile görüşmesi iyi geçmezse "çekip gideceğini" söyledi

Putin ile Trump'ın Alaska'daki görüşmesi öncesi Ukrayna ile Batı'dan birlik mesajları geliyor

Avrupa, Alaska zirvesinde masadan dışlanırken "transatlantik birlik" testten geçiyor

Avrupa, Alaska zirvesinde masadan dışlanırken "transatlantik birlik" testten geçiyor
Alaska Zirvesi: Rusya-Ukrayna savaşında sona doğru mu?

Alaska Zirvesi: Rusya-Ukrayna savaşında sona doğru mu?
Putin-Trump zirvesinde masada Ukrayna krizi olacak

Putin-Trump zirvesinde masada Ukrayna krizi olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet