Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü kaydederek, savaşın sona ermesi için gereken konuları Pazartesi günü Washington'da Trump ile bir araya gelerek ele alacaklarını bildirdi.
Kiev
