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Dünya

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşürülemez

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez." ifadesini kullandı.

Muhammet Tarhan   | 02.05.2022
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşürülemez

Ankara

Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yabancı bir televizyon kanalına verdiği demeçte Türkiye'ye ilişkin kullandığı ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Büyükelçi Bodnar, "Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna’ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki Türk heyetinin Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan başarılı müzakerelerin bunun örneğini teşkil ettiğini vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin savaşta olan Ukrayna’ya insani yardımı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yetim çocuklar ile birlikte ülkemizin diğer vatandaşlarını kabulü son derece değerlidir."

Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin, küresel güvenlik sisteminin pekiştirilmesi, ikili ticaretin her taraflı geliştirilmesi ve Ukrayna’nın yeniden yapılanması için yoğun etkileşim konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’da yapmaya devam ettiği cinayetler, suçlar ve yıkımlar kapsamında Ukrayna toplumunun işgalci devlet ile ilgili paylaşılan bilgilere son derece duygusal tepki verdiğini anlamak gerekiyor. " ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna topraklarına barışın bir an önce geri dönmesi dileğinde bulundu.

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