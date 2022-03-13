Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırıları nedeniyle 85 çocuk öldü
Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat ile 13 Mart arasında Rus Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen saldırılar sonucu 85 çocuğun öldüğünü, 100'e yakın çocuğun yaralandığını bildirdi.
Kiev
Ukrayna Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, savaştan en çok etkilenen çocukların Kiev, Harkiv, Donetsk, Sumi, Herson, Mykolaiv ve Jitormir bölgelerinden olduğu bilgisi verildi.
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