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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Bahmut yakınlarında geçen hafta 3 kilometrekarelik alan kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Bahmut yakınlarında geçen hafta 3 kilometrekarelik alanın kurtarıldığını belirterek "Bahmut yakınlarında şimdiye kadar toplam 47 kilometrekarelik bir alan kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Aliia Raimbekova  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Ukrayna: Bahmut yakınlarında geçen hafta 3 kilometrekarelik alan kurtarıldı

Kiev

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu ve güney cephelerindeki durumu değerlendirdi.

Doğuda Ukrayna ordusunun Kupyansk yönünde Rus birliklerinin saldırısını püskürtmeye devam ettiğini belirten Malyar, Liman yönünde saldırıları başarısız olan Rus güçlerinin, birliklerini yeniden gruplandırdığını ileri sürdü.

Malyar, Bahmut yönünde Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin ilerlemesini engellemeye çalıştığını ifade etti.

Rus askerlerinin ayrıca Donetsk bölgesinin Klişiyivka, Kurdyumivka ve Ozaryanivka yerleşimlerinde kaybettiği mevzileri geri almaya çalıştığını aktaran Malyar, ancak Rusların başarısız olduğunu öne sürdü.

Malyar, Bahmut yakınlarında geçen hafta 3 kilometrekarelik alanın kurtarıldığını belirterek "Bahmut yakınlarında şimdiye kadar toplam 47 kilometrekarelik bir alan kurtarıldı." ifadesini kullandı.

​​​​​​​Ukrayna savunma güçlerinin Melitopol yönünde taarruz operasyonunu sürdürdüğüne dikkati çeken Malyar, Rus ordusunun güneyde asker, silah ve teçhizat açısından önemli kayıplar verdiğini, birliklerini yeniden konuşlandırdığını iddia etti.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rusya’nın Odessa ve Dnepropetrovsk bölgelerine 32 Şahid tipi insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği ve bunların 23'nün hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper de sosyal medya paylaşımında, Rus ordusunun gece saatlerinde 3,5 saat boyunca Odessa’nın güneyine İHA’larla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kiper, hava savunma sistemlerinin bölgede 17 İHA’yı düşürdüğünü ancak çeşitli yerleşim yerlerinde depo, bina, tarım makineleri ve bazı ekipmanların zarar gördüğünü aktardı.

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