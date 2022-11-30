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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, AB'nin savaşta öldürülen Ukraynalı asker sayısıyla ilgili verdiği bilgiyi doğrulamadı

Ukrayna, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğün tahmin edildiği yönündeki açıklamasıyla ilgili bu rakamı doğrulayamayacaklarını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 30.11.2022
Ukrayna, AB'nin savaşta öldürülen Ukraynalı asker sayısıyla ilgili verdiği bilgiyi doğrulamadı

Kiev

Ukrayna basınına göre, Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bohdan Senyk, von der Leyen'in Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar 100 binden fazla Ukraynalı askeri personelin öldürüldüğünün tahmin edildiğine dair açıklaması hakkında "Bu rakamı teyit edemiyoruz, Ukrayna ordusunun kayıplarının resmi bilgi olduğunu ve yayın kısıtlamalarına tabi olduğunu vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayınlayarak "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor." demişti.

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