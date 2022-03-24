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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: 4 binden fazla Mariupol ve Gülaypole sakini gün içinde tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 554 Mariupol ve Gülaypole sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 24.03.2022
Ukrayna: 4 binden fazla Mariupol ve Gülaypole sakini gün içinde tahliye edildi

Ukraine

Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci için 9 tahliye koridorundan 7'sinin kullanıldığını bildirdi.

Mariupol şehrinden şahsi araçlarla 2 bin 912 kişinin Zaporijya şehrine ulaştığını belirten Vereşçuk, "Kiev Bölgesi'nden 919, Gülaypole şehrinden 51, Rubejnoye, Lisiçansk, Severodonetsk, Kremennaya şehirlerinden de 672 kişiyi tahliye ettik. Bu şehirlere 60 ton insani yardımı ulaştırdık." ifadesini kullandı.

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