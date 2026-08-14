UKMTO: Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri İHA ile vuruldu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "UKMTO, askeri yetkililerden, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı sırasında bir İHA tarafından vurulduğuna dair raporlar aldı." ifadelerine yer verildi.

Tankerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, çevresel bir etki bildirilmediği aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan yazılı açıklamada, ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

İran tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BAE'ye ait iki ADNOC tankeri Hürmüz Boğazı'nda hedef alındı

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, deniz taşımacılığının serbestisini vurgulayan ve ticari gemilerin hedef alınmasını veya uluslararası deniz yollarının aksatılmasını reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu ifade edilerek saldırı kınandı.

Açıklamada, ticari deniz taşımacılığının hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'nın baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanılmasının bölgenin istikrarı, halkların güvenliği ve küresel enerji güvenliği açısından doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.

BAE, İran'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısında bulunarak, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiğini vurguladı.