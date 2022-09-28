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Dünya

Uganda'daki Ebola salgını sonrası Tanzanya'nın 5 bölgesinde "alarm" durumuna geçildi

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya, komşusu Uganda'da baş gösteren Ebola virüsü salgınının ardından 5 bölgede "sağlık alarmı" verdi.

Tufan Aktaş   | 28.09.2022
Uganda'daki Ebola salgını sonrası Tanzanya'nın 5 bölgesinde "alarm" durumuna geçildi

İstanbul

Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, en fazla salgın riski altında bulunan 5 bölge belirlediklerini ve salgınla mücadele için hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

Bakan Mwalimu, Kagera, Mwanza, Mara, Geita ve Kigoma bölgelerinde alarm durumuna geçildiğini aktararak, komşu ülkelerden yolcuların geldiği diğer şehirlerdeki havalimanı ve otobüs terminallerinin de izlendiğini söyledi.

Uganda'da Ebola nedeniyle şimdiye kadar 23 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 36'ya yükseldi.

Kenya ve Ruanda gibi ülkeler de sınırlardaki önlemleri artırdı.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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