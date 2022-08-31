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Dünya

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yarın gideceklerini söyledi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, yarın sabah Zaporijya Nükleer Santrali'ne geçeceklerini belirtti.

Mustafa Deveci   | 31.08.2022
UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yarın gideceklerini söyledi

Zaporiz ka Oblast

Grossi öncülüğündeki UAEA heyeti, inceleme yapmak için geldikleri Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali yakınında yer alan Zaporijya şehrine ulaştı.

Sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yola çıkan ekip, Zaporijya'da bir otele yerleşti.

UAEA Başkanı Grossi, kaldığı otelde gazetecilere verdiği kısa demeçte, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yarın sabah gideceklerini belirtti.

"Rusya'nın UAEA ekibinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne girişine izin vermediği" yönünde çıkan haberlere ilişkin soruyu Grossi, "Hayır, her şeyde mutabakat sağlandı." şeklinde cevapladı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.


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