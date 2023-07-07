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Dünya

UAEA Başkanı Grossi, İran ile işbirliğinin istediği seviyede olmadığını söyledi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran ile yaptıkları işbirliğinin "istediği seviyede olmadığını" söyledi.

Dildar Baykan Atalay  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
UAEA Başkanı Grossi, İran ile işbirliğinin istediği seviyede olmadığını söyledi Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Grossi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, "UAEA'nın İran ile işbirliği sürüyor ancak benim istediğim seviyede değil." ifadesini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmanın durdurulmasına ilişkin durumu "zor" olarak nitelendiren Grossi, "Nükleer anlaşmaya dair çabalar şu anda durmuş vaziyette, çok bir gelişme yok." diye konuştu.

Grossi, martta İran'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini, anlaşma konusunda "birçok bekleyen konu olduğunu" kaydetti.

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