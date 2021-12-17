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Dünya

UAEA Başkanı Grossi, İran’da kullanılacak kameraları basın mensuplarına tanıttı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi​​​​​​​, İran’ın Kerec Nükleer Tesisi'nde yürütülen nükleer faaliyetleri denetlemek için kullanılacak kamera sistemini kamuoyuna tanıttı.

Aşkın Kıyağan   | 17.12.2021
UAEA Başkanı Grossi, İran’da kullanılacak kameraları basın mensuplarına tanıttı Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Grossi, düzenlenen basın toplantısında, İran’la uzlaşıya varılan Kerec Nükleer Tesisi'nde yeniden kamera sisteminin kurulması ve bu ülkenin nükleer faaliyetlerini doğrulama ve denetleme hususundaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kerec’de kullanılacak kamera sisteminin bir benzerini basın toplantısına getirerek, kamera ve kayıt sisteminin nasıl çalıştığını anlatan Grossi, kameranın kurulduktan sonra Ajans'ın müfettişlerinin eşliğinde mühürleneceğini, böylelikle müfettişlerin gözetimi dışında kameralara kimsenin müdahalesinin olmayacağını aktardı.

Ajans, kayıt dışı faaliyetleri ortaya çıkartmaya çalışacak

Grossi, söz konusu tesise yönelik haziranda gerçekleşen sabotaj girişiminden bu yana kamera sisteminin çalışmadığını, kameraların yeniden kurulacak olmasının güvenilir bilgi akışı açısından önemli olduğunu, ancak kamera sistemi devre dışıyken yapılan faaliyetlerin de kurumun uzmanları tarafından ortaya çıkartılmaya çalışılacağını dile getirdi.

Kerec tesisine yönelik sabotaj sonrasında orada hasar gören kamera sistemi içindeki hafıza kartlarının ne olduğuna ilişkin hala yeterli yanıtı İran tarafından alamadıklarını belirten Grossi, bu hususta Tahran’dan gerekli açıklamanın yapılmasını umut ettiklerini söyledi.

Grossi, farklı tesislerdeki ekipmanların servis ve bakımlarının yanı sıra hafıza kartı gibi ekipmanların değiştirilmesi için de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Kerec’e yönelik sabotaj girişiminde Ajans'ın kameralarının bir kaynak olarak kullanıldığını iddia etmenin "saçmalık" olduğunu vurgulayan Grossi, kameralarda verici gibi bu tür bir girişimde kullanılabilecek bir mekanizmanın olmadığını, Ajans'ın kamera sistemlerinin bir sabotajın parçası olarak görülmek istenmesinin kendisini rahatsız ettiğini sözlerine ekledi.


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