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Dünya

UAEA Başkanı Grossi: Ciddiyetsiz hiçbir konuşma kesinlikle kabul edilemez

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İsrailli yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz hiçbir konuşma kesinlikle kabul edilemez" dedi

Aşkın Kıyağan  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
UAEA Başkanı Grossi: Ciddiyetsiz hiçbir konuşma kesinlikle kabul edilemez

Ankara

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Orta Doğu’da İsrail dahil bütün ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na katılmaları için çağrı yapmıştık, bu çağrıyı tekrarlıyorum." dedi.

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